Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

52 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,54 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,54 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036611 -1,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060029 -0,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108663 -0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074051 -0,60
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075173 -0,45
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,018310 -0,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042150 -0,12
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,015740 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012349 -0,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031562 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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