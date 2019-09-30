Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 1,30 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 1,30 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017669 -1,32
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027922 -1,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031326 -1,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029342 -1,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028604 -1,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028384 -1,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009868 -1,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029316 -1,30
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030289 -1,29
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017968 -1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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