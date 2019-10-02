Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017313 -1,70
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028756 -1,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028732 -1,68
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030703 -1,68
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029686 -1,67
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027822 -1,67
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017614 -1,66
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028483 -1,65
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009674 -1,63
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029037 -1,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:08:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]