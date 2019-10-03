Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

52 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060007 -0,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108573 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074178 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022313 -0,61
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027316 -0,59
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036299 -0,57
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094193 -0,56
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016844 -0,56
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016820 -0,56
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019898 -0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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