Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,21 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,21 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.


BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020624 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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