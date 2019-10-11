Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -1,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016467 -1,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016611 -1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016444 -1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015902 -1,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -1,10
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -1,10
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016368 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016434 -1,07
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017595 -1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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