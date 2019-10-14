En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,018136 -1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010129 -1,83 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030085 -1,83 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030051 -1,83 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029126 -1,82 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031033 -1,82 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032099 -1,81 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018414 -1,80 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029766 -1,79 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029343 -1,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)