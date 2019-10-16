Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF", yüzde 0,65 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF", yüzde 0,65 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010260 -1,03
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034741 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012663 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015445 -0,54
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,067864 -0,53
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038054 -0,51
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017029 -0,50
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021268 -0,46
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064700 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068065 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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