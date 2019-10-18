Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

24 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EY" ve yüzde 0,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EY" ve yüzde 0,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016549 -0,96
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019823 -0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011853 -0,39
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012098 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012904 -0,32
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017398 -0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010211 -0,28
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,019056 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012749 -0,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017072 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:37 Kaynak: AA
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