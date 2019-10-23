Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

38 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042675 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011912 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012632 -0,17
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019076 -0,06
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017887 -0,05
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016770 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013315 -0,03
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010444 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016499 -0,02
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012160 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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