Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,77 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,74 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,77 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,74 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030949 -0,79
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027092 -0,77
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028619 -0,74
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017851 -0,56
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029694 -0,56
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031682 -0,56
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030651 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029622 -0,55
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018170 -0,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028678 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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