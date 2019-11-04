En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,27 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013437 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030051 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024760 -0,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017333 -0,25 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016798 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011562 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012507 -0,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028391 -0,17 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041978 -0,15 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104470 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)