Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,20 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,20 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017855 -1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029636 -1,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029707 -1,20
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031699 -1,20
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030666 -1,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028692 -1,20
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018178 -1,20
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029419 -1,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009968 -1,15
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028901 -1,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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