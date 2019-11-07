Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,59 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,59 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028628 -0,62
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030986 -0,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027098 -0,59
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017602 -0,58
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017806 -0,57
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029629 -0,56
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031616 -0,56
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030586 -0,56
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029559 -0,56
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028616 -0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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