Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

8 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043129 -1,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033828 -1,34
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028223 -1,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030542 -0,96
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026728 -0,95
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017622 -0,86
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027821 -0,86
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031292 -0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029257 -0,85
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029327 -0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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