Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039343 -0,62
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022055 -0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019581 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031318 -0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036134 -0,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017925 -0,13
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016635 -0,13
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017518 -0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017648 -0,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017682 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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