Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017524 -0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029095 -0,88
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029165 -0,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028169 -0,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031118 -0,88
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030108 -0,88
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017848 -0,87
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028887 -0,87
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033568 -0,87
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009787 -0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen ve ikramiye kazanan kuponu iade etti A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]