Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012324 -0,62
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028230 -0,24
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030529 -0,24
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026714 -0,19
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021037 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016949 -0,04
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056322 -0,02
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027811 -0,01
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028502 -0,01
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017616 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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