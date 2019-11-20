En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065543 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087566 -0,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035072 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066951 -0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010457 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099455 -0,34 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100265 -0,33 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028635 -0,32 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050555 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,078113 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)