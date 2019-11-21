En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045141 -0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038374 -0,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078333 -0,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012258 -0,74 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065057 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114339 -0,74 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017722 -0,73 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063112 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032412 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078025 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)