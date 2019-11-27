En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,35 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033233 -0,54 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 -0,35 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038860 -0,34 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016902 -0,27 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019181 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017939 -0,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017973 -0,19 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018248 -0,19 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071855 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012320 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)