Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,15 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EY" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,15 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EY" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054723 -0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009730 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012295 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042488 -0,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034449 -0,08
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029091 -0,03
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017476 -0,03
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017807 -0,03
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030042 -0,03
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031034 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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