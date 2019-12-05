En fazla kaybettiren BES fonları
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012317
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,077406
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,071718
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034386
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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