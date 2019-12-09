Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019275 -0,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013280 -0,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068128 -0,31
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009815 -0,25
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,067708 -0,21
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027865 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028553 -0,20
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017649 -0,18
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044695 -0,17
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031337 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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