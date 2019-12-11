En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032618 -1,28
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015149 -1,13
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031164 -0,85
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068060 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025858 -0,74
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014579 -0,72
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097928 -0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058385 -0,70
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020940 -0,70
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019908 -0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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