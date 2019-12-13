En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,11 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,11 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 6 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012268 -1,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021337 -0,14
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056793 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071746 -0,01
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034853 -0,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038112 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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