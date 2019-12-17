En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,37 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039225 -0,43 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017679 -0,37 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017062 -0,36 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018147 -0,35 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018454 -0,35 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019405 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017422 -0,30 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018450 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018127 -0,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018170 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)