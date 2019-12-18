En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,42 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,42 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020485 -0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063510 -0,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029391 -0,42
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021445 -0,41
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017982 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029873 -0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028911 -0,38
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031990 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032948 -0,37
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030913 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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