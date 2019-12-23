En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039004 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048660 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036003 -0,28
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066989 -0,28
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069759 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039981 -0,24
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038948 -0,24
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021804 -0,20
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012369 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073624 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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