En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030484 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031479 -0,38
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032579 -0,38
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018652 -0,35
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030202 -0,35
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018327 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030444 -0,32
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029460 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029664 -0,27
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030794 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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