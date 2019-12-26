En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,77 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,77 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010119 -0,86
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018271 -0,77
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030353 -0,76
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029371 -0,76
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031385 -0,76
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032482 -0,75
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030396 -0,75
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030116 -0,74
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018599 -0,74
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030695 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok
MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
21:40 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:33 Alman ekonomisi 2020 için çok iddialı değil - Son Dakika Ekonomi
20:48 Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak - Son Dakika Ekonomi
20:40 Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:34 MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]