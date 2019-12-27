En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015752 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024422 -0,11
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016430 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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