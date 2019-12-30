En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015738 -0,09
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063727 -0,07
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120470 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,136414 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061119 -0,07
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104050 -0,07
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018475 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078901 -0,06
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,135989 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039484 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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