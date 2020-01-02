En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050749 -0,83
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043130 -0,67
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136636 -0,57
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072930 -0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122162 -0,49
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067401 -0,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,083784 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030231 -0,45
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026533 -0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010336 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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