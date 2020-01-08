En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,30 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,30 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034898 -0,30
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019558 -0,30
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030909 -0,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031666 -0,30
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032351 -0,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032708 -0,30
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031410 -0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032482 -0,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031679 -0,30
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033735 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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