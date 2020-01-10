En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,58 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 3,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 3,55 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,58 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 3,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 3,55 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019099 -3,58
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031721 -3,56
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030173 -3,55
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034088 -3,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030946 -3,53
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030918 -3,53
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032954 -3,52
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019493 -3,52
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031952 -3,51
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031609 -3,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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