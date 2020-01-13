En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,25 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,25 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028797 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032912 -0,35
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019052 -0,25
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031874 -0,24
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030871 -0,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030616 -0,24
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019446 -0,24
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032875 -0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031645 -0,24
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034007 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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