En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,28 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,21 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043399 -0,28 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037033 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041748 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025502 -0,13 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,057843 -0,08 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030180 -0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010490 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030928 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017529 -0,07 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030688 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)