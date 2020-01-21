En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019353 -0,44
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041275 -0,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019403 -0,42
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019411 -0,34
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019813 -0,34
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019112 -0,33
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019160 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,075571 -0,29
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073913 -0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018853 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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