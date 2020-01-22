En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036232 -1,62
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012182 -0,43
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043852 -0,21
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019381 -0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019378 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018524 -0,11
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019091 -0,11
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041232 -0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046491 -0,09
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019797 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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