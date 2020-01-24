En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22'yle "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,18'le "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,10'la "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031895 -1,22 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034051 -1,18 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031601 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032952 -1,07 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030955 -1,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010478 -1,02 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030193 -0,99 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019504 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030942 -0,98 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043221 -0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)