En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,92 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,84 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,45 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035159 -0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078774 -0,84 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034786 -0,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019591 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032603 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031620 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010683 -0,44 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032281 -0,44 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032578 -0,44 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019920 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)