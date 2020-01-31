En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,36 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,36 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041990 -1,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034485 -1,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024013 -1,29
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078123 -0,83
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015732 -0,78
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015631 -0,71
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022410 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048750 -0,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034999 -0,46
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015641 -0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yok Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'dan açıklama: Hukuka ve vicdana uygun Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:41:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]