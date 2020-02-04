En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023053 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088036 -0,48 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041500 -0,46 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041979 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127645 -0,43 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070725 -0,43 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020266 -0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019844 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012967 -0,36 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018490 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)