En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,59 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,59 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031753 -0,60
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030994 -0,60
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019695 -0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032777 -0,58
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031786 -0,58
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031508 -0,57
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034975 -0,57
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033836 -0,57
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032453 -0,57
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020025 -0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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