En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,05'le "Axa Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF", yüzde 1'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Altın EYF" ve yüzde 0,85'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,05'le "Axa Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF", yüzde 1'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Altın EYF" ve yüzde 0,85'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029403 -1,05
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033599 -1,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055918 -0,85
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019565 -0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032562 -0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034746 -0,65
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031579 -0,65
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032243 -0,65
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033619 -0,64
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032541 -0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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