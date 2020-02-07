En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,53 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,49 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019736 -0,55 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019788 -0,53 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020194 -0,49 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019775 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018816 -0,44 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018381 -0,43 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020838 -0,43 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019127 -0,41 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041777 -0,40 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019809 -0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)