En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019263 -0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019344 -0,37
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018018 -0,32
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019346 -0,31
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019037 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018436 -0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058319 -0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020086 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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