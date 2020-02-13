En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik yatırım Fonu (EYF)", yüzde 0,21'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,13'le "Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik yatırım Fonu (EYF)", yüzde 0,21'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,13'le "Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Emeklilik Fonu Kaybettirenler Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054949 -0,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079162 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035547 -0,13
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029873 -0,13
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034117 -0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010814 -0,09
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031735 -0,09
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019838 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015198 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033015 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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