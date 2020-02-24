En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,81 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,81 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Emek_Fon_Kaybettirenler
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042462 -1,12
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018619 -0,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018684 -0,81
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018751 -0,80
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019141 -0,80
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017510 -0,70
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040147 -0,68
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018487 -0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017894 -0,64
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019403 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]