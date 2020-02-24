En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,81 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Emek_Fon_Kaybettirenler Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042462 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018619 -0,96 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018684 -0,81 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018751 -0,80 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019141 -0,80 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017510 -0,70 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040147 -0,68 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018487 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017894 -0,64 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019403 -0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)